هذه ليست غزة.. إنما بلدة راميا جنوب لبنان
فيديو يوثق الدمار الهائل ببلدة راميا الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان pic.twitter.com/CICDtOXZD5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 29, 2025
هذه ليست غزة.. إنما بلدة راميا جنوب لبنان
فيديو يوثق الدمار الهائل ببلدة راميا الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان pic.twitter.com/CICDtOXZD5
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: "ان العدوان الصهيوني الغادر والمُدَان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين ليلَ أمس، هو مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثله الكيان الاسرائيلي ضد شعبنا وبلدنا وضد أمن واستقرار شعوب ودول منطقتنا كافة"