هذه ليست غزة.. إنما بلدة راميا جنوب لبنان (فيديو)

قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: حزب الله هُزم وإذا حاول الرد سنقضي عليه وعلى قيادته كما أن الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا

قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: حزب الله هُزم وإذا حاول الرد سنقضي عليه وعلى قيادته كما أن الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا