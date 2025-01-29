لا إهتزاز في سعر صرف الليرة

سرت شائعة عبر مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن اهتزاز حصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ليتبين بعد المتابعة ان مضاربين يكررون اطلاقها عند نهاية كل شهر، لتحقيق ارباح جراء عمليات الصرف.

وبحسب المعلومات، "ألا تغيير حصل في سعر الصرف، لا صعوداً ولا انخفاضاً، بل حافظ السعر الحالي على الثبات والاستقرار عند حدود 89500 ليرة، نتيجة اجراءات مصرف لبنان المركزي التي نجحت في منع اي اهتزاز على مدى اكثر من سنة ونصف، كما أن محاولات المضاربين لن تحقق اي نتيجة، بفعل دور المركزي الذي زاد مخزون احتياطه من الدولار منذ شهر اب عام 2023، مما يثبت الاستقرار النقدي دون اي تغيير".