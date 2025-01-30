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محليات

ميقاتي يلتقي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

2025-01-30 | 08:54
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ميقاتي يلتقي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
ميقاتي يلتقي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون في مكتبه قبل ظهر اليوم.

شارك في اللقاء المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسيد سمير ضاهر.
وقال ديون في تصريح: قمنا  بزيارة الرئيس ميقاتي لشكره على تعاونه مع البنك الدولي وقد كان تعاونا مثمرا جدا لقد انجزنا العديد من المهام في الأشهر المنصرمة  لضمان استمرار عملنا في خدمة الشعب اللبناني في ظل ظروف صعبة جدا. 
لقد تم اعداد عدد من المشاريع مع الحكومة اللبنانية الحالية وقد عبرنا عن شكرنا وامتناننا حيال المراحل التي بلغتها هذه المشاريع.
واضاف: عبرنا لدولة الرئيس وفريق عمله عن أملنا بحصول انتقال سلس مبني على أسس متينة تم التأسيس لها عبر عدد من المشاريع بشكل يسمح لنا بالاستمرار بالتعاون مع الحكومة الجديدة خلال مسار إعادة الأعمار والنهوض والإصلاح والتنمية لمصلحة الشعب اللبناني بأسره.
 
وإجتمع ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري الذي قال: زيارتي الى دولة الرئيس ميقاتي هي لشكره على العمل الذي قام له على مدى ثلاث سنوات، في وقت مر لبنان باسوأ ايامه وظروفه. ونحن كوزراء عملنا كفريق واحد وهذه  كانت قناعتنا. كما ان الرئيس ميقاتي كانت لديه الحكمة في ادارة الامور في امكانات وظروف صعبة جدا، ونقل البلد من مرحلة الى اخرى.نتمنى ان يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لان كل  يمر هو خسارة كبيرة. كما ان هذه الحكومة ينتظرها عمل كبير ، ولو لفترة سنة وبضعة اشهر . الهدف من تشكيل الحكومة بالنسبة لي وللكثير من  اللبنانيين اعطاء امل للشباب والشابات  اللبنانيين الذين غادروا البلد على امل العودة والمشاركة في بناء دولة حسب طموحاتنا واحلام أبنائنا.

ميقاتي يلتقي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

محليات

لبنان

ميقاتي

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