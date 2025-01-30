فيديو - لحظة إصابة احد ابناء الجنوب برصاص الاسرائيلي

تلعبُ اسرائيل جنوباً على خطوط النار وتمهِّدُ انفجاراتُها ونسفُها القرى لتمديدٍ ثالث بعد الثامنَ عشَرَ من شُباط فبراير/ فيما لا يَتركُ الجيشُ اللبناني نِقاطَ فراغٍ عسكرية إلَّا ويعبِّئُها بالجنودِ والضباطِ والأسلحةِ المناسبة/ وتَأَهبتِ الملَّالاتُ العسكريةُ اللبنانية في مقابلِ الآلياتِ الإسرائيلية عند قرىً حدودية/ والتأهبُ الحكومي على جهوزيتِه داخلياً لإعلانِ "النَّسَقِ" الثاني من التشكيلةِ الوَزاريةِ معتمِداً على نزعِها من الألغامِ السياسيةِ والأجسامِ الحزبيةِ المشبوهة/