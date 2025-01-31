زيلينسكي اتصل بالرئيس عون مهنئًا

أعلنت السفارة الأوكرانية في بيان، أن "رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أجرى أول محادثة له مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون. وقد هنأ الرئيس زيلينسكي الرئيس اللبناني بانتخابه، متمنيًا الاستقرار والأمن للبنان وللشرق الأوسط بأسره".



