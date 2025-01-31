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محليات

سرق من داخل سيارة 70 ألف دولار أميركي.. "المعلومات" تكشف هويته

2025-01-31 | 06:10
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سرق من داخل سيارة 70 ألف دولار أميركي.. &quot;المعلومات&quot; تكشف هويته
سرق من داخل سيارة 70 ألف دولار أميركي.. "المعلومات" تكشف هويته

اصدرت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخٍ سابق، إدّعى أحد المواطنين ضدّ مجهول بجرم كسر زجاج باب سيّارته المركونة في محلّة الدّورة، وسرق من داخلها مبلغ سبعین ألف دولارٍ أميركي عائد للشّركة التي يعمل فيها."

واضاف البيان: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكنت شعبة المعلومات من معرفة هويّة المشتبه به، ويدعى:

أ. س. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
بتاريخ 21-1-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة حيّ السّلّم، على متن دراجة آليّة لون رمادي، تم ضبطها ومسدّس حربي ومبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من المبلغ المسروق.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أثناء تجوّله، في الضّاحية، على متن دراجة آليّة عائدة لشقيقه، شاهد شخصًا مجهولاً يحمل ظرفًا ويمسك به بحرصٍ شديد ثم قام بإخفائه تحت مقعد سيارته، فلحق به إلى محلّة الدّورة وانتظر ركنه للسّيّارة ومغادرته المكان فقام بكسر زجاجها وسرق الظرف. كما اعترف بشراء المسدّس والدّراجة التي أوقف على متنها -تمّ ضبطها أيضًا- من الأموال المسروقة وصرف قسمًا منها في لعب الميسر.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص."
سرق من داخل سيارة 70 ألف دولار أميركي.. "المعلومات" تكشف هويته

محليات

قوى الأمن

سرقة

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

09:54

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة
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09:49
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جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

09:49

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