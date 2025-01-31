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محليات

تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟

2025-01-31 | 09:54
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تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟
تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

واضاف البيان: "على الأثر، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لتحديد هوية الفاعلين.
وبنتيجة المتابعة الاستعلامية تبين لشعبة المعلومات أن المذكورين نفذا عمليات سلب عدة بنفس الطريقة عن طريق صدم سيارات المواطنين عمدا، وعند توقف السيارة يعمدان الى شهر السلاح بوجه السائق وسلبه أمواله.
 بناء عليه، كثفت الشعبة المذكورة جهودها الميدانية، حيث توصلت الى تحديد هوية المذكورين ومن بينهما الشخص الذي أطلق النار، ويدعى:
- م. م. (من مواليد عام 1994، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، ومن أصحاب السوابق بجرم سرقة وسلب.
 أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه.
 بتاريخ 29-1-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبة، فيما العمل جار لتوقيف شريكه.
 بالتحقيق معه من قبل فصيلة الميناء، اعترف بما نسب اليه. 
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الميناء أو الاتصال على الرقم 616985-06 ".
 
تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟

محليات

قوى الأمن

سارق

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13:18

سلام وكلام مع "الثنائي"

أفادت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" أنه بعد اجتماع بين الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، تم تثبيت ياسين جابر لوزارة المالية، من دون أن يُبدي سلام أي اعتراض. وأضافت المصادر أن الاجتماع مع سلام كان مثمراً بالنسبة للنقاش حول الحقائب الـ5 وآلية التسمية.

13:18

سلام وكلام مع "الثنائي"

أفادت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" أنه بعد اجتماع بين الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، تم تثبيت ياسين جابر لوزارة المالية، من دون أن يُبدي سلام أي اعتراض. وأضافت المصادر أن الاجتماع مع سلام كان مثمراً بالنسبة للنقاش حول الحقائب الـ5 وآلية التسمية.

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