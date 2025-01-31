غياث يزبك لـ "الجديد": هذا ما سيسمعه نواف سلام من بن فرحان

قال النائب غياث يزبك لـ #الجديد: "الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيوجّه عندما يحضر الى لبنان كلاماً للرئيس المكلّف شبيهاً بالتحذير الذي أطلقه مستشار ترامب مسعد بولس".

