غياث يزبك لـ "الجديد": هذا ما سيسمعه نواف سلام من بن فرحان
قال النائب غياث يزبك لـ #الجديد: "الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيوجّه عندما يحضر الى لبنان كلاماً للرئيس المكلّف شبيهاً بالتحذير الذي أطلقه مستشار ترامب مسعد بولس".
واضاف يزبك: "على الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حسم تشكيلتهما الوزارية و"خلي اللي بدو يخرّب يخرّب".
وفي السياق قالت مصادر "القوات اللبنانية " تعليقاً على مسار التأليف: "مش ماشي الحال هيك" والقبول بإعطاء المالية للثنائي الشيعي مرّة جديدة تفخيخ لمسار الحكومة في العهد الجديد".