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محليات

رائد برو: نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته

2025-02-01 | 05:41
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رائد برو: نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته
رائد برو: نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد طالب الحسيني في السان تيريز "أننا سنبقى في لبنان أصحاب اليد الممدوة للجميع، وأما فيما يتعلّق بمعركتنا مع الكيان الإسرائيلي، فإننا ننظر إلى التكامل ما بين الجيش والشعب المقاومة"

وأضاف: "إن كان في كل مرحلة يتقدم فيها عنصر على آخر، لأن نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته، وأما من لا يريد أن يقتنع بهذه المعادلة، فهذا شأنه، ونحن لا نعطي هذا الأمر أية أهمية، لا سيما وأن هؤلاء لم يكونوا في أي لحظة من اللحظات مع الجيش لوحده، ولا مع المقاومة لوحدها، ولا حتى مع الشعب لوحده."

وأشار برو إلى "أننا رأينا يوم الأحد الفائت لحظة دخول الأهالي إلى قراهم الحدودية،  كيف أن الجيش والشعب كانا في مواجهة العدو، فيما المقاومة كانت تنتظر وتظلل هذا المشهد، لافتاً إلى أن المقاومة في الماضي تقدمت كعنصر من عناصر هذه القاعدة، ولكن الشعب اليوم يتقدم كعنصر من عناصر هذه القاعدة والجيش إلى جانبه"، مؤكداً أن المقاومة ستبقى تطبق هذه القاعدة وحريصة عليها وإن كانت بأشكال مختلفة.

وشدد برو على أن الذي يعطي الشرعية لهذه الثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة)، هي دماء الشهداء وسلوك الجيش اللبناني وأداء الشعب على الجبهة، وليست الأحرف والكلمات والجمل ولا حتى البيانات.

وختم برو بالقول إننا نتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة كما تعاطينا مع الاستحقاق الرئاسي وانتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ونبدي كل مرونة بكل الملفات الداخلية اللبنانية حرصاً منا على خدمة الناس، وسنسهر لإنجاز كل هذه الملفات أكثر من أي وقت مضى طالما أنه لا يوجد فيها أي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وبالتالي، نحن حاضرون لأن نكون مرنين إلى أقصى حد.

رائد برو: نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته

محليات

حزب الله

مقاومة

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