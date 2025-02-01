حادث الـ "لامبورغيني" في بيروت يتفاعل.. بيان وتوضيح

وتابع شيت: "في التفاصيل، قامت شركة لامبورغيني كما عادتها، بسياقة تجريبية لسيارة لامبورغيني جديدة قام السيد شيت بشرائها من الخارج، الا انهم تعرضوا فيها لحادث سير مروع تسبب في تحطيم السيارة بأكملها."

في المقابل اصدرت "اليازا" بياناً يتعلق بالحادث جاء فيه انه "على خلفية الحادث الذي تعرضت له سيارة ال لامبورغيني التي كان يقودها موظف في الشركة في بيروت، وتعقيباً على بعض التعليقات التي تناولت الحادث، يهم اليازا توضيح ما يلي :

اولاً : ليس من صلاحية اليازا تحديد المسؤوليات في حادث سيارة اللامبورغيني الذي وقع في بيروت أمس ،

٢- يقع تحديد المسؤوليات سواء على الشركة أم على الموظف السائق أم على اي طرف ثالث على عاتق الخبير أم الخبراء الذين عاينوا الحادث المذكور.

٣- بمعزل عن مسؤولية سائق السيارة ان كان يقودها قبيل وقوعه بسرعة ام كان متقيداً بالقوانين المرعية ، فان جمعية اليازا يبقى دورها بل واجبها مقتصراً على التوعية والارشاد والتقيد بقانون السير كما اعتادت عليه منذ ثلاثين عاماً في وقت يبقى من واجب الاجهزة الامنية والسلطات القضائية اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتوزيعها ومعاقبة كل مخالف للقانون.

وانطلاقاً مما تقدم، لم ولن تقحم اليازا نفسها في ما يخص السلطات المختصة بكل ما له علاقة بتحديد المسؤوليات والتعويضات وحتى بثغرات المصنّع بقدر ما تثابر كما اعتادت عليه

من واجبات بكل ما يعود للتوعية والارشاد اتقاء من الحوادث.

لقد سبق وتلقت اليازا اتصالات عديدة من جهات مختلفة تطالب بتوجيه اللوم والاتهامات شمالاً ويميناً لكن ما ليس من حق اليازا إطلاقه أو تحديده أو توجيه اللوم له أقله قبل ختام التحقيقات وثبوت المسؤوليات فهي لن تقحم نفسها به كما التزمت سابقاً وتقيدت بهذا المبدأ…. يازا . الأول من شباط 2025".