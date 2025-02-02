نائبة بعد حادثة فاريا: "فلتان أخلاقي"
كتبت النائب ندى البستاني عبر منصة "أكس": "يومين على التوالي منوعى على جريمة قتل! بس اليوم غير. سببها فلتان أخلاقي، ونتيجتها جريمة قتل متعمدة كرمال أحقية مرور! أي استهتار بالحياة وصلنالو؟! كل مجرم لازم ينال أشد عقوبة، قبل ما يصير القتل وجهة نظر! الله يصبّر عيلة خليل ونفسو بالسما".
وتوفي الشاب خليل جو خليل جراء تعرّضه لعملية دهس متعمدة على يد ج. ش. البالغ من العمر 25 عاما. وفي التفاصيل، كان الضحية في البلدة عندما تعرض لمحاولة اعتداء ما دفعه للفرار بسيارته والاتصال بشقيقه لإبلاغه عن مطاردته من أشخاص مجهولين. وأثناء محاولته الوصول إلى شقيقه، تعرض له شاب وقام بدهسه امام فندق في فاريا، بحسب شهود عيان.