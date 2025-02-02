بالفيديو: حريق في المطار

حريق في المطار!



نشب حريق في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ قليل، ولم تُعرف أسبابه بعد. وقد تمكَّن أفراد الدفاع المدني من السيطرة عليه. وأظهر مقطع فيديو تأثُّر إحدى نوافذ المطار نتيجة الحريق.#مطار_بيروت pic.twitter.com/cy28OoPmtR