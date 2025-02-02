الحكومة "مش مطولة"!
محطة الاحد الجنوبية، وتداعي أهالي المناطق المحتلة لمقارعة العدو الاسرائيلي ومقاومته من غير سلاح، مضافة الى زيارة رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة الاميركية، حدثان منفصلان جمّدا الحراك الحكومي اللبناني، وجعلا من الاطراف الداخلية تنتظر نتائجهما، لتأثيرهما على الوضع الداخلي والتوازنات السياسية.
وتقول مصادر سياسية للجديد إن "المكونات النيابية كافة تتريث في إعلان موافقها النهائية من التركيبة الحكومية، وإن كان ما يرشح من الاوساط السياسية من مشاريع حكومية وأسماء لا تُرضي كافة الاطراف السياسية باستثناء المكوّن الشيعي الذي أنجز التفاهم مع الرئيس المكلف".
أما على المقلب الآخر، فيحتفظ الرئيس المكلف نواف سلام بالتشكيلة من دون أي تسريب، وما يُنقل عنه أنها "مش مطولة لكن مش بعد يومين".