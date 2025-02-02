الحكومة "مش مطولة"!

وتقول مصادر سياسية للجديد إن "المكونات النيابية كافة تتريث في إعلان موافقها النهائية من التركيبة الحكومية، وإن كان ما يرشح من الاوساط السياسية من مشاريع حكومية وأسماء لا تُرضي كافة الاطراف السياسية باستثناء المكوّن الشيعي الذي أنجز التفاهم مع الرئيس المكلف".أما على المقلب الآخر، فيحتفظ الرئيس المكلف نواف سلام بالتشكيلة من دون أي تسريب، وما يُنقل عنه أنها "مش مطولة لكن مش بعد يومين".