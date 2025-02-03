توضيح من بلدية بيروت حول جريمة تسميم الكلاب.. ماذا في تفاصيله؟

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :



تدين بلدية بيروت بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت اليوم عند مدخل مرفأ بيروت، حيث تم تسميم كلاب شاردة مسالمة باستخدام مادة اللانيت، المحظورة عالميًا لما تشكله من خطر على الإنسان والحيوان. هذا العمل الإجرامي الوحشي لن يمر دون عقاب.



وتؤكد بلدية بيروت انها تعمل منذ أكثر من عشر سنوات بالتنسيق مع الجمعيات المختصة والناشطين والمتطوعين في مجال تطبيق قانون الرفق وحماية الحيوان، وذلك وفق نهج علمي وإنساني وحضاري.

تتولى لجنة متابعة الحيوانات الشاردة في البلدية معالجة هذه القضية بمهنية عالية، ولم يثبت حتى الآن وجود أي خطر حقيقي صادر عن الكلاب الشاردة، رغم ازدياد أعدادها نتيجة ظروف عديدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات.

بدوره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وفور علمه بالخبر اصدر تعليماته إلى رؤساء الدوائر والمراقبين الصحيين في البلدية للانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة، مع تسطير محاضر ضبط، كما تم تكليف محامي بلدية بيروت بالتقدم بدعوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطًا في هذه الجريمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي.



كما تؤكد بلدية بيروت انها لن نتساهل مع أي فرد أو جهة تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ونحذر من أي تصرف مشابه تحت طائلة الملاحقة القانونية. حماية الحياة بكل أشكالها واجب أخلاقي وقانوني، وسنواصل العمل لضمان تطبيق القوانين التي تصون حقوق الحيوانات وتحمي السلامة العامة.