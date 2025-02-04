مصدر قطري يكشف لـ"الجديد" ما تحمله زيارة رئيس وزراء قطر الى بيروت
أكد مصدر قطري لـ "الجديد" ان زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت تهدف لتأكيد دعم الدوحة للعهد الجديد في لبنان والتأكيد على ان الدوحة جزء من تفاهمات اعضاء اللجنة الخماسية.
وتابع المصدر القطري ان رئيس الوزراء القطري سيؤكد أن بلاده ستلتزم دعم لبنان على كل الصعد بما فيها اعادة الإعمار ودعم الدولة بمشاريع الطاقة والاستثمار واستنهاض القطاع العام.
وسيؤكد المسؤول القطري جهوزية الدوحة للعب دور في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية والمشاركة في ترتيب اجواء ايجابية لحل الملفات العالقة بما فيها اللاجئين وضبط المعابر وترسيم الحدود.