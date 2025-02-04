مصدر قطري يكشف لـ"الجديد" ما تحمله زيارة رئيس وزراء قطر الى بيروت

أكد مصدر قطري لـ "الجديد" ان زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت تهدف لتأكيد دعم الدوحة للعهد الجديد في لبنان والتأكيد على ان الدوحة جزء من تفاهمات اعضاء اللجنة الخماسية.

