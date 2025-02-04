النائب نبيل بدر للجديد: رأينا استنسابية بتعاطي الرئيس المكلف و "متل ما الشيعة أخدوا اللي بدهن ياه ، السنة بدهم كمان ياخدوا اللي بدهن ياه "

النائب نبيل بدر بعد اجتماع كتلة "لبنان الجديد" مع سلام: تسمية الرئيس المكلف جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير