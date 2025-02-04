رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق، في حضور سفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان قطر.