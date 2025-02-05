من أولها.. "أسيل" مبيضتها (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
استقبل الرئيس المكلف نواف سلام قبل ظهر اليوم في دارته في قريطم نائبة رئيس وزراء سلوفينيا، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية، تانيا فايون في حضور الوفد المرافق.وتناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على اختلاف أنواعها، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر على مسلك البقاع – بيروت، قُرابة السّاعة 22:00 من تاريخ 11-1-2025، بسيّارة رباعيّة الدّفع نوع "جيب غراند شيروكي" لون "شمباني"، يقودها المدعو ع. ر. (من مواليد عام 1982، لبناني)".