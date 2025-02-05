الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على اختلاف أنواعها، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر على مسلك البقاع – بيروت، قُرابة السّاعة 22:00 من تاريخ 11-1-2025، بسيّارة رباعيّة الدّفع نوع "جيب غراند شيروكي" لون "شمباني"، يقودها المدعو ع. ر. (من مواليد عام 1982، لبناني)".

