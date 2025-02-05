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محليات

الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها

2025-02-05 | 03:26
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الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها
الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها
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الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها

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بالصور.. إحباط عملية تهريب أسلحة في ضهر البيدر
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