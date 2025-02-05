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محليات

الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس المجلس الأوروبي

2025-02-05 | 10:41
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الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس المجلس الأوروبي
الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس المجلس الأوروبي

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا، هنأه فيه على انتخابه.

 
وتم خلال الاتصال عرض العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، ورؤية الرئيس عون لما يمكن ان يساهم في نهضة لبنان وعودة الثقة الدولية به.
 
ورحب كوستا بما قاله الرئيس عون، مشيرا الى رغبته في تعزيز الشراكة مع لبنان، مشيدا بخطوة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا إياها "خطوة مهمة"، ولاحقا، كتب في تغريدة عبر إكس: "أجريت اتصالا جيدا اليوم بالرئيس جوزاف عون، وهنأته على انتخابه أخيرا، وهو أمر يجلب الأمل للبنان وشعبه. يجب تنفيذ وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل من قبل جميع الأطراف.
أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، والترحيب بالرئيس عون في بروكسل قريبا".
الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس المجلس الأوروبي

محليات

جوزاف عون

المجلس الاوروبي

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