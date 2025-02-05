الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس المجلس الأوروبي

وتم خلال الاتصال عرض العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، ورؤية الرئيس عون لما يمكن ان يساهم في نهضة لبنان وعودة الثقة الدولية به.

ورحب كوستا بما قاله الرئيس عون، مشيرا الى رغبته في تعزيز الشراكة مع لبنان، مشيدا بخطوة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا إياها "خطوة مهمة"،

ولاحقا، كتب في تغريدة عبر إكس: "أجريت اتصالا جيدا اليوم بالرئيس جوزاف عون، وهنأته على انتخابه أخيرا، وهو أمر يجلب الأمل للبنان وشعبه. يجب تنفيذ وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل من قبل جميع الأطراف.

أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، والترحيب بالرئيس عون في بروكسل قريبا".