الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

سكاف يعلنها: الحكومة قبل نهاية الأسبوع

2025-02-06 | 03:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سكاف يعلنها: الحكومة قبل نهاية الأسبوع
سكاف يعلنها: الحكومة قبل نهاية الأسبوع

أكد النائب غسان سكاف، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "ثمانين في المئة من العقد حُلّت والحكومة في طريقها إلى الإعلان قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وأشار سكاف إلى أن "تسونامي فريق المعارضة، الذي أتى بالقاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، كان هو نفسه العقدة ما قبل الأخيرة أمام تأليف الحكومة"، معتبراً أن "التعقيدات التي أحاطت بتأليف الحكومة كان يجب ألّا تحصل في هذه المرحلة بعد كل الحروب والانهيارات، وكان يمكن أن تقارب بآليات غير تقليدية".

وكشف أن "العقد المتبقية هي أولًا الوزير الشيعي الخامس من أجل ضمان عدم تعطيل الحكومة وهذا ما يتمسك به رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالاتفاق مع الثنائي الشيعي. والعقدة الثانية هي مشاركة التيار الوطني الحر الذي ربما لن يدخل إلى الحكومة إذا لم تحترم وحدة المعايير. أمّا العقدة الثالثة فهي التمثيل السني الذي يمكن ألّا يجد الرئيس سلام لها حلاً، لذا تعلن الحكومة قريبَا".

وشدد على أن "الأجندة الحكومية يجب أن تكون واضحة في الشق الأمني لجهة تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار والشقين الاقتصادي والمالي لجهة إعادة الإعمار والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإصلاحات". 

سكاف يعلنها: الحكومة قبل نهاية الأسبوع

محليات

غسان سكاف

الحكومة اللبنانية

نواف سلام

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عون تصيب الهدف بسهم ساخر: الله لا يقدر كون بهيك برنامج!
بالفيديو: وصية "السيد" لنجله جواد

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025