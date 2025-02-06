التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا

بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا