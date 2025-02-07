رسالة من البابا فرنسيس الى الرئيس جوزاف عون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا، الذي نقل اليه رسالة من البابا فرنسيس جاء فيها: "أسأل الله أن يكون لبنان شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي، وأُوكِل الشعب اللبناني إلى شفاعة سيّدتنا مريم العذراء".