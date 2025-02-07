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معلومات الجديد: 3 إصابات جراء الاشتباكات المستمرة في بلدة جرماش
معلومات الجديد: استمرار الاشتباكات الحدودية من جهة الهرمل وتسجيل سقوط صاروخ في بلدة الكواخ دون وقوع إصابات
معلومات الجديد: استمرار الاشتباكات الحدودية من جهة الهرمل وتسجيل سقوط صاروخ في بلدة الكواخ دون وقوع إصابات
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باسيل: إما المعايير تكون على الجميع أو لا تكون ولا نقبل بأن نكون في حكومة "ولاد الست" أو "ولاد الجارية"
2025-02-07 | 05:10
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باسيل: إما المعايير تكون على الجميع أو لا تكون ولا نقبل بأن نكون في حكومة "ولاد الست" أو "ولاد الجارية"
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