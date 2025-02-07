ميقاتي يستقبل السفير الفرنسي
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو اليوم في دارته في طرابلس.
وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان وتطبيق القرار ات الدولية وخاصة 1701، والانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب.
وإستقبل رئيس الحكومة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.
كما استقبل رئيس الحكومة نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت ورئيس دائرة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونة ورئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد وحشد من فعاليات طرابلس والشمال.