تحضروا.. تدابير سير "واسعة" في بيروت!

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولًا: منع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من يوم 9 شباط 2025 وحتى انتهاء القداس في كامل محيط وسط بيروت، وتحويل السير باتجاه الخط البحري وباتجاه جسر الرينغ.

ثانيًا: منع وقوف السيارات اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل السبت 8 شباط 2025، ومنع مرورها اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من يوم الأحد 9 شباط 2025 وحتى انتهاء القداس على الطرقات التالية:

– من القاعدة البحرية صعودًا حتى برج الغزال.

– من برج الغزال حتى الإسكوا.

– من الإسكوا باتجاه رياض الصلح حتى الصيفي.

– منطقة اللعازارية مع المواقف.

– منطقة الصيفي.

– ساحة الشهداء مع المواقف.

– من تقاطع جريدة "النهار" باتجاه جامع الأمين – بشارة الخوري (طلعة المالية).

– من نزلة صهيون – السوديكو باتجاه وسط بيروت، حيث سيتم تحويل السير يمينًا باتجاه برج الغزال.

– من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.