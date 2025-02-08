عاجل
معلومات الجديد: الرئيس برّي متوجه إلى قصر بعبدا للإنضمام إلى لقاء عون وسلام
معلومات الجديد: الرئيس برّي متوجه إلى قصر بعبدا للإنضمام إلى لقاء عون وسلام
وصول الرئيس المكلّف نواف سلام إلى قصر بعبدا
وصول الرئيس المكلّف نواف سلام إلى قصر بعبدا
مراسلة الجديد: سماع دوي انفجار في بيروت ومحيطها تبين انه ناجم عن إطلاق قذيفة B7 خلال تشييع عند طريق المطار
مراسلة الجديد: سماع دوي انفجار في بيروت ومحيطها تبين انه ناجم عن إطلاق قذيفة B7 خلال تشييع عند طريق المطار
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
10 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
10 o
AlJadeedTv
كسروان
15 o
AlJadeedTv
متن
15 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

هاشم رداً على أورتاغوس: تصريحها يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو

2025-02-08 | 02:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هاشم رداً على أورتاغوس: تصريحها يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو
هاشم رداً على أورتاغوس: تصريحها يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إن ما صرحت به المبعوثة الاميركية مورغن اورتاغس "يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو الاسرائيلي في ما تعرض له وطننا وشعبنا من دمار وقتل واحتلال وهو خروج عن الادبيات والالتزامات الدبلوماسية وتدخل مباشر في الشؤون الوطنية السيادية وهو بشكل بابا لفتنة تحاول الادارة الاميركية اشعالها بين المكونات الوطنية".

وقال في تصريح من منزله في شبعا: "اذا كانت الاشارة الاميركية بداية لمًا يخطط لوطننا فإن الاخطر تبرع البعض في وطننا اعطاء الذرائع لمثل هذه الاملاءات والتدخلات في سيادتنا وقضايانا الوطنية تحت مبررات واهية وهي حاجتنا لرضى الخارج ورعايته الى حد الانصياع والخضوع والتخلي عن السيادة والكرامة والحقوق الوطنية فأي فلسفة وطنية يفتش البعض عنها والاسئلة كثيرة والاهم اليوم وفي لحظة مصيرية علينا التفتيش عن مصلحة وطننا من خلال وحدة الموقف الداخلي والابتعاد عن الاختلافات ولغة الشرذمة لنحمي وطننا مما يخطط للمنطقة في الزمن الصعب".

هاشم رداً على أورتاغوس: تصريحها يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو

محليات

قاسم هاشم

أورتاغوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور - ميقاتي يلتقي أورتاغوس
وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى دارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025