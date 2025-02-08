هاشم رداً على أورتاغوس: تصريحها يؤكد التماهي والشراكة الكاملة مع العدو

وقال في تصريح من منزله في شبعا: "اذا كانت الاشارة الاميركية بداية لمًا يخطط لوطننا فإن الاخطر تبرع البعض في وطننا اعطاء الذرائع لمثل هذه الاملاءات والتدخلات في سيادتنا وقضايانا الوطنية تحت مبررات واهية وهي حاجتنا لرضى الخارج ورعايته الى حد الانصياع والخضوع والتخلي عن السيادة والكرامة والحقوق الوطنية فأي فلسفة وطنية يفتش البعض عنها والاسئلة كثيرة والاهم اليوم وفي لحظة مصيرية علينا التفتيش عن مصلحة وطننا من خلال وحدة الموقف الداخلي والابتعاد عن الاختلافات ولغة الشرذمة لنحمي وطننا مما يخطط للمنطقة في الزمن الصعب".