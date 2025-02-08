الوزير "الشيعي الخامس".. من هو؟

فادي مكي
- اقتصادي لبناني بارز ورائد في تطبيق الاقتصاد السلوكي على السياسات العامة في الشرق الأوسط.
- حصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج، وماجستير من كلية لندن للاقتصاد، وبكالوريوس من الجامعة الأميركية في بيروت.
- يشغل منصب شريك ومدير تنفيذي في شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب".
- هو الرئيس المشارك لمختبر العلوم السلوكية (BehSciLAB).
- أسس ويرأس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي “نادج ليبانون” ومبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة “السلوك بهدف التنمية” (B4Development).
- قاد أكثر من 150 اختبارًا سلوكيًا في مجالات متعددة مثل المالية العامة والصحة والبيئة.
- أستاذ زائر في جامعة جورج تاون، ومحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف.
- نشر مقالات في مجلات مرموقة، منها مقال في «هارفارد بزنس ريفيو» عن استفادة شركات الاتصالات من العلوم السلوكية.