الوزير "الشيعي الخامس".. من هو؟

فادي مكي

- اقتصادي لبناني بارز ورائد في تطبيق الاقتصاد السلوكي على السياسات العامة في الشرق الأوسط.

- حصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج، وماجستير من كلية لندن للاقتصاد، وبكالوريوس من الجامعة الأميركية في بيروت.

- يشغل منصب شريك ومدير تنفيذي في شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب".

- هو الرئيس المشارك لمختبر العلوم السلوكية (BehSciLAB).

- أسس ويرأس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي “نادج ليبانون” ومبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة “السلوك بهدف التنمية” (B4Development).

- قاد أكثر من 150 اختبارًا سلوكيًا في مجالات متعددة مثل المالية العامة والصحة والبيئة.

- أستاذ زائر في جامعة جورج تاون، ومحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف.

- نشر مقالات في مجلات مرموقة، منها مقال في «هارفارد بزنس ريفيو» عن استفادة شركات الاتصالات من العلوم السلوكية.