الرئيس جوزاف عون تسلّم دعوة رسميّة لزيارة الجزائر

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نقلها إليه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، وتأكيدًا على "الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين"، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية.

