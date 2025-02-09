الرئيس جوزاف عون تسلّم دعوة رسميّة لزيارة الجزائر
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نقلها إليه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، وتأكيدًا على "الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين"، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الجزائري، "إننا سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، ولبنان ممتن لمواقف الجزائر الداعمة لقضاياه خصوصًا في مجلس الأمن الدولي".
كما بحث الرئيس عون أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط مع رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام محمد الحوت في قصر بعبدا.