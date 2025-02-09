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محليات

الراعي في عيد مار مارون: أوقفوا الاعتداء على الدستور والتمادي في المماطلة

2025-02-09 | 05:15
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الراعي في عيد مار مارون: أوقفوا الاعتداء على الدستور والتمادي في المماطلة
الراعي في عيد مار مارون: أوقفوا الاعتداء على الدستور والتمادي في المماطلة

الراعي في عيد مار مارون: أوقفوا الاعتداء على الدستور والتمادي في المماطلة

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في عظته بقداس عيد مار مارون، في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، بحضور الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام : "بانتخابكم يا فخامة الرئيس عادت الثقة بشخصكم الى قلوب اللبنانيين والى اسرة الدول العربية والغربية وهي ثقة لطالما انتظروها فاتت بعد طول انتظار وازدادت بتأليف الحكومة الجديدة". 

وتابع: "نصلي الى مار مارون كي يشفع بالحكومة الى الله فتتمكن من الاصلاح والانقاذ. ونشكر الله لانه حمى لبنان ويحميه. احييكم فخامة الرئيس. يقول لنا القديس مارون في هذا العيد، وطني وطن القداسة لا وطن الحديد والنار، وطني وطن السلام لا وطن الحروب، وطني وطن الحضارة لا وطن الانحطاط، وطني وطن الانفتاح لا وطن الانعزال. اوقفوا التمادي في المماطلة. اوقفوا اسقاط السلطة القضائية. اوقفوا فقدان السيادة والكرامة. اوقفوا الاعتداء على الدستور. قدموا تسوية من تسويات وحقيقة من حقائق. الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق الى مرحلة الانحطاط. يجب ان ننحاز الى محور الحضارة والنهضة والرقي. لبنان باق في جميع الاحوال لكننا نريد ان يبقى لبناننا جميعا نحن المؤمنين به واحة سلام".

واضاف: "ليس الحياد مشروعا مناقضا للخصوصيات والقناعات الذاتية المختلفة، بل هو نظام وجود يحمي التعددية بكل ابعادها. الحياد هو امن داخلي ودفاع خارجي هكذا يعزز الحياد الثقة بين مختلف المكونات اللبنانية لانه يوحد ولاءها الوطني والسياسي بلبنان".

الراعي في عيد مار مارون: أوقفوا الاعتداء على الدستور والتمادي في المماطلة

محليات

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جوزاف عون

نواف سلام

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مار مارون

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Aljadeed
الرؤساء الثلاثة يشاركون في قداس عيد مارمارون بكاتدرائية مار جرجس.. مراسل الجديد ينقل الاجواء
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