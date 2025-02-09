"بحدودٍ نارية ينطلقُ مِسبارُ حكومةِ العهد".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

بحدودٍ نارية جنوباً وبقاعاً، ينطلقُ مِسبارُ حكومةِ العهد الذي لا يَملِكُ من المواجهة سوى النوايا الطيبة والسِيرةِ المتمكنة لوزراءَ نالوا ثقةَ العالم قبل نيلِها في مجلسِ النواب، حكومةٌ "24 قيراط"، صِيتُها الواردُ على سِجلاتِ نفوسِها يؤهّلُها لتقليعةٍ من دونِ انزلاقاتٍ وحواجزَ ظرفية.. وقد تجاوزَ رئيسُها نواف سلام مَطباتٍ كانت موضوعةً في طريقِه كأفخاخ، وخَرجَ سالماً مُكلَّفاً نَقْلَ الادارة الى مرحلةِ التعافي تحت عنوان حكومة الاصلاح والانقاذ والاخلاق كميزة مضافة .