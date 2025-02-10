الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية

2025-02-10 | 00:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية
الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية

دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية الشرقية على وقع اشتداد القصف من الجهة السورية خلال الساعات الأخيرة، قبل أن تتراجع حدة المواجهات مساء الأحد، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين البلدين للتهدئة، بعدما كان قد تم اتصال، السبت، بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونظيره السوري أحمد الشرع.

وفيما قالت مصادر مطلعة لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك اتصالات على أعلى المستويات للتهدئة، لفتت مصادر عسكرية إلى أنه لا يبدو أن هناك قراراً بوقف إطلاق النار بل هناك قرار بإفراغ القرى الحدودية، مشيرة إلى أنه وبسبب ظروف الطقس تتراجع حدة الاشتباكات خلال ساعات الليل وتعود لتشتد خلال ساعات النهار.

وتابعت الصحيفة انه بعدما هدأت الاشتباكات مساء السبت، عادت واشتدت ظهر الأحد، إذ أعلن الجيش اللبناني أنه رد بـ"الأسلحة المناسبة" على إطلاق قذائف من سوريا باتجاه لبنان عبر الحدود بين البلدين. وأوضح الجيش، في بيان: "تكررت بتاريخه عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية، فيما تُواصل وحدات الجيش الرد بالأسلحة المناسبة".

وتابع الجيش أن وحداته "تنفّذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية".

الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية

محليات

سوريا

لبنان

عشائر

الجيش اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبدالمسيح لـ"الأنباء" الكويتية: مشاركة الحزب بالحكومة رسالة من العهد
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع السيارات والشاحنات وطريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

اقرأ ايضا في محليات

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود
07:29

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:

07:29

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع
07:23

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد إستقباله وزراء الخارجية يوسف رجي، الطاقة جو صدي، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين كمال شحادة، إنها "حكومة الأمل أكثر مما هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، والوزراء الأربعة الذين سمّتهم القوات سياديون".

07:23

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد إستقباله وزراء الخارجية يوسف رجي، الطاقة جو صدي، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين كمال شحادة، إنها "حكومة الأمل أكثر مما هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، والوزراء الأربعة الذين سمّتهم القوات سياديون".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025