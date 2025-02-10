"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد إستقباله وزراء الخارجية يوسف رجي، الطاقة جو صدي، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين كمال شحادة، إنها "حكومة الأمل أكثر مما هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، والوزراء الأربعة الذين سمّتهم القوات سياديون".
ورأى أن "الحكومة يجب أن تلتزم بالخطة الدولية لحماية السيادة ولن نقبل بأي ضرائب جديدة على المواطنين"، معتبرا ان "الواجب الأوّل للحكومة إعادة تسليم القرار للدولة وعلينا السيطرة كدولة على حدودنا الشماليّة والشرقيّة وفكرة أنّ الجيش لا يملك عديداً كافياً خاطئة".