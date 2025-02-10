"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع

فَرضَ الرئيسُ الأميركيّ جدولَ أعمالٍ عالمياً جديداً على دولٍ وقارَّات وأَدرَجَ الشرقَ الاوسط ضِمناً.. ودَفَع بجُمهورياتٍ واتحاداتٍ الى العملِ الاضافي لمواجهةِ قراراتٍ أميركية لم تكنْ موضوعةً على محرِّكاتِ البحث فالاتحادُ الاوروبي يزنِّرُ نفسَه بقراراتِ الضرائبِ المضادّة فرنسا حَذّرت أميركا من تضخمٍ في عُقْرِ ولاياتِها جنوبُ افريقيا تَحَضَّرَت لحجبِ المساعدات قناةُ بنما تجلسُ على مقاعدِ الاستحواذ، الصين.. الهدفُ التالي، غزة تنازِعُ انسانياً وعَقارياً وقد عاجَلَها ترامب بتصريحٍ آخَر اكد فيه أنَّ الغزيين لن يَحْظَوْا بحقِّ العودة وسيحصُلونَ على مساكنَ أفضلَ بكثير وبناءِ مكانٍ دائمٍ لهم