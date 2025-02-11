بري يستنكر تصريحات نتنياهو إزاء المملكة العربية السعودية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "دعوة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية وتكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها إستقرارها وهي أيضاً محاولة مكشوفة للقضاء نهائياَ على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف بري: مجدداً الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما، لا يكفيان، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم ، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها ، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه، إنما هو أولاً وآخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقاً من جنوبه وصولاً الى الأردن وسوريا ومصر وليس إنتهاءًا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه الى خليجه.



وختم بري: "إننا أذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي الى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة وإستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الأوان؟".