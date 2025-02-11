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محليات

الرئيس عون إلى شباب لبنان: إجعلوا لبنان دائماً نصب أعينكم!

2025-02-11 | 10:32
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الرئيس عون إلى شباب لبنان: إجعلوا لبنان دائماً نصب أعينكم!
الرئيس عون إلى شباب لبنان: إجعلوا لبنان دائماً نصب أعينكم!

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الشباب الى أن يجعلوا لبنان دائما نصب أعينهم " لأن مزاريب الطائفية والمذهبية ما بنت يوما بل دمّرت"، مؤكدا ان لبنان لشبابه وليس لأي احد آخر.


كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا،  وفداً من "حركة شباب لبنان".

في مستهل اللقاء، القى السيد ايلي صليبا، رئيس الحركة، كلمة قال فيها: "جئناكم وفدا مشتركا من حركة شباب لبنان وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان واتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان، وفدا يمثل معظم المناطق والطوائف تأكيدا على الرسالة السماوية في هذا الوطن."

أضاف: "نحن نتعاطى الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأن أي عمل في الشأن العام يحتاج الى ان نكون على دراية ومعرفة واطلاع على شؤون المواطنين على الصعد كافة. ونحن شباب ابينا ان نترك هذا الوطن، على الرغم من كل الصعاب والظروف الإستثنائية التي كان يمر بها لبنان. والسبب الرئيسي الذي جعلنا نتمسك بهذه الأرض هو بصيص الأمل الذي كنا نراه في آخر النفق منذ توليتم قيادة الجيش."

وقال: "إن خطاب القسم يعبر عن طموح وإرادة كل اللبنانيين لا سيما الشباب منهم. لذلك نحن الى جانبكم ومعكم لتحقيق العهود والوعود التي اطلقتموها خلال خطاب القسم."
الرئيس عون إلى شباب لبنان: إجعلوا لبنان دائماً نصب أعينكم!

محليات

الرئيس عون

الشباب

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