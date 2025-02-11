البــيــان الــوزاري.. مــخــتصر مــفــيد!

أما في ما يخص البيان الوزاري، فتقول المعلومات إنه سيكون مختصراً، على عكس كل البيانات السابقة التي كانت بعشرات الصفحات، كما أن مضامينه مباشرة وواضحة بشكل كبير جدا، وفي المعلومات أنه رغم الخماسية الوزارية في لجنة صوغ البيان فإن وزير الثقافة غسان سلامه ونائب رئيس الحكومة طارق متري يعملان على صياغته، أما مصادر الثنائي فتؤكد أن لا هواجس من البيان وأن الجميع يقف خلف الجيش والدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية كدعامة أساسية لانطلاق العهد باصلاحاته وتحدياته، ومن المتوقع ان يتم إنجاز البيان الوزاري بداية الاسبوع المقبل كحد أقصى.على هذا المشهد وصل الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشارطة في احياء الذكرى العشرن لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر يوم الجمعة المقبل.