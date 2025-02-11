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محليات

رئيس الحكومة نواف سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد يجب ألا تُفوَّت

2025-02-11 | 13:43
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رئيس الحكومة نواف سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد يجب ألا تُفوَّت
رئيس الحكومة نواف سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد يجب ألا تُفوَّت
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رئيس الحكومة نواف سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد يجب ألا تُفوَّت

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