الحريري من دار الفتوى: اشتقتلكم.. وناطركم بالساحة! (فيديو)

جدارُ صوتٍ للطيرانِ الحربي الاسرائيلي فوقَ كلِّ لبنان.. وجِدارٌ آخَرُ سياسيٌّ ديموغرافي يأتي من خلفِ البحار ليُغَيِّرَ مَعالمَ الأرضِ وسكانَها. وتدور عقاربُ الساعة السياسية في العالم على توقيت دونالد ترامب/ وبشهرٍ واحد من ولايةِ السنواتِ الأربع أَضرمَ الرئيسُ الأميركي النارَ في الخرائط وهَزَّ القاراتِ واستَخدمَ موهِبتَه كمطوِّرٍ عَقاري ليَهدِمَ ويمتلِكَ ويُهَجِّرَ ويلعبَ بمِساحات الدول وقنَواتِها وجُزُرِها/ لكنه وللمرة الاولى جَمَعَ العربَ وجَعَلَهم اتحاداً واحداً في مواجهة مشروعِه باستخدام ارضِهم لاستضافة فلسطينيي غزةَ بعد امتلاكِها أميركياً//