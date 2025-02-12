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محليات

أدرعي يغرّد حول مطار بيروت.. ويحذر!

2025-02-12 | 16:01
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أدرعي يغرّد حول مطار بيروت.. ويحذر!
أدرعي يغرّد حول مطار بيروت.. ويحذر!

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصو إكس زاعماً ان "فيلق القدس الإيراني وحزب الله يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل."

وتابع: "يبقى جيش الدفاع على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لاحباط أعمال النقل هذه. رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه."
وختم ادرعي بالقول: "جيش الدفاع لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل."
أدرعي يغرّد حول مطار بيروت.. ويحذر!

محليات

افيخاي أدرعي

مطار بيروت

حزب الله

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معلومات الجديد: لبنان يرفض طلب تمديد مهلة وقف اطلاق النار ويطلب ان ينتشر في النقاط الخمس قوات دولية او جيش ولجنة مراقبة والنقاش ما يزال مستمراً
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