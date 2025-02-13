الديار: "إسرائيل" تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي

العدو يتمسك بـ 5 مواقع

ونفت رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي ما تم تداوله امس الاربعاء عن ان لبنان الرسمي وافق على تمديد المهلة المحددة لإنجاز الانسحاب، فيما اكدت مصادر رسمية ان «لبنان الرسمي رفع الضغوط التي يمارسها لحدود قصوى، لضمان الانسحاب «الاسرائيلي» الاسبوع المقبل»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «كل الوعود والتطمينات التي كان قد تلقاها يبدو انها ذهبت سدى، وبخاصة ان اشارات سلبية متعددة وصلت الى المعنيين».

وبحسب المصادر، يبدو ان «العدو مصر على مواصلة احتلاله لـ5 مواقع استراتيجية مطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي: تلة الحمامص، تلة العزية، تلة العويضة، جبل بلاط وتلة الليونة»، من دون ان يتضح اذا كان سينسحب من باقي البلدات والقرى المحتلة، ويكتفي بوجوده في هذه المواقع.

ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يكون هناك «مواكب عودة في 18 شباط الى هذه القرى، شبيهة بالمواكب التي انطلقت بوقت سابق، واجبرت العدو على اخلاء عدد كبير من البلدات»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان اي رد فعل عسكري من حزب الله على مواصلة الاحتلال لن يحصل، قبل موعد تشييع الامينين العامين السابقين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين».

وفي اطار الجهود الكبيرة التي يبذلها للضغط الدولي على «اسرائيل»، للالتزام باتفاق وقف النار والموعد المحدد للانسحاب من لبنان، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي إلى «الضّغط على «إسرائيل»، لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحدّدة في 18 شباط الحالي»، مشددا خلال لقائه في قصر بعبدا وزير خارجيّة البرتغال باولو رينجال على «ضرورة التزامها بالاتفاق الّذي تمّ التّوصّل إليه في هذا السّياق».

التطورات الميدانية

وعلى الصعيد الميداني، خرق الطيران المعادي يوم امس جدار الصوت فوق العاصمة بيروت بشكل عنيف، من دون ان تتضح الرسالة التي يريد العدو ايصالها من العودة الى ترويع اللبنانيين.

وجنوبا، واصل تفجير وحرق القرى والبلدات، حيث نفذت قوات العدو 3 تفجيرات متتالية وعنيفة في بلدة كفركلا، وتفجيرا ضخما في بلدة حولا، فيما قامت جرافات للاحتلال بتنفيذ اعمال تجريف عند أطراف بلدة الضهيرة، حيث شوهدت ايضا اعمال تركيب ألواح إسمنتية تعمل رافعات للاحتلال على تركيبها عند الشريط التقني الحدودي للخط الأزرق.

كذلك، اطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشة من بلدة مارون الراس عند مدخلها لجهة اطراف مدينة بنت جبيل. كما شهدت المنطقة الجنوبية لبلدة عيتا الشعب المحاذية للخط الازرق مع فلسطين المحتلة، عملية تفجير لمزرعة عند الحدود، وشوهد جيش الاحتلال يقوم بحرق المنازل وبعمليات تفجير في بلدة العديسة.

من سيحجب الثقة؟

حكوميا، تعقد اللجنة الوزارية المولجة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني اليوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان «رئيس الحكومة يدفع الى الخروج بصيغة نهائية كحد اقصى مطلع الاسبوع المقبل، على ان تنال الحكومة الثقة نهاية الاسبوع»، لافتة الى انه «يبدو ان معظم الكتل متفقة على المسودة التي اعدها سلام ووزعها على الوزراء».

وبحسب المعلومات، يدرس القسم الاكبر من النواب السنة كما «التيار الوطني الحر» حجب الثقة عن الحكومة. الا ان المصادر رجحت إحجام القسم الاكبر من النواب السنة عن قرارهم، هذا في حال ارتأت المملكة العربية السعودية التدخل لتفادي صفعة سنية لسلام.

ويوم امس، اصدر «التيار الوطني الحر» بيانا رد فيه على ما ورد على لسان سلام خلال مقابلته التلفزيونية، معربا عن أسفه لأن «يجافي الحقيقة في أول لقاء تلفزيوني له، عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً». واكد «الوطني الحر» أن «الحقيقة هي غير ذلك، بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف، هي ان معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبييّن والمسيّسين واصحاب الاختصاص واحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، وبخاصةً في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل».

كذلك، رد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني على سلام، فتوجه اليه بالقول: «كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت اننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول إن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم «الاعتدال»، وكأنك تقول ان لا كفاءات سنية في عكار لكي توزّر، أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا لا يوجد بينها مؤهلون للتوزير».