التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام الآليات كافّة باستثناء الشاحنات

الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة إسرائيلية على عيناتا في قضاء بنت جبيل ولا إصابات

الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة إسرائيلية على عيناتا في قضاء بنت جبيل ولا إصابات