وقالت في بيان: "إن هذا العمل غير المقبول يتعارض مع المبادئ الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب تحقيقًا جديًا وعاجلًا من قبل السلطات اللبنانية المعنية. نطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في هذا الحادث، وتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، تأكيدًا على احترام القوانين الدولية والمواثيق التي تحكم عمل قوات اليونيفيل في لبنان".

واكدت القنصلية وقوفها الكامل إلى جانب قوات "اليونيفيل" في أداء مهامها، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".