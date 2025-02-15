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محليات

قنصلية النيبال تدين الاعتداء على"اليونيفيل": قد يرقى إلى جريمة حرب

2025-02-15 | 02:02
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قنصلية النيبال تدين الاعتداء على&quot;اليونيفيل&quot;: قد يرقى إلى جريمة حرب
قنصلية النيبال تدين الاعتداء على"اليونيفيل": قد يرقى إلى جريمة حرب

دانت القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال في لبنان بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له نائب القائد العام لقوة "اليونيفيل"، و"الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمهمة السامية التي تقوم بها قوات حفظ السلام في لبنان".

وقالت في بيان: "إن هذا العمل غير المقبول يتعارض مع المبادئ الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب تحقيقًا جديًا وعاجلًا من قبل السلطات اللبنانية المعنية. نطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في هذا الحادث، وتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، تأكيدًا على احترام القوانين الدولية والمواثيق التي تحكم عمل قوات اليونيفيل في لبنان".

واكدت القنصلية وقوفها الكامل إلى جانب قوات "اليونيفيل" في أداء مهامها، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

قنصلية النيبال تدين الاعتداء على"اليونيفيل": قد يرقى إلى جريمة حرب

محليات

النيبال

اليونيفيل

طريق المطار

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Aljadeed
مراسل الجديد: جيش الإحتلال أحرق صباح اليوم عدداً من المنازل عند الاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وفي محيط المستشفى الحكومي بالبلدة
رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون دان الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم

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