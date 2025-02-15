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محليات

"التقدمي": ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع

2025-02-15 | 05:26
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&quot;التقدمي&quot;: ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع
"التقدمي": ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع

أكد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان ان "ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين من تحركات وقطع للطرقات، هي تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع، وهي لا تخدم بأي حال من الأحوال الانطلاقة المطلوبة للبلاد. "

وادان الحزب " التعرض لقوات اليونيفيل، لكونه يتلاقى للأسف مع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على هذه القوات لمنعها من تأدية دورها إلى جانب الجيش اللبناني في تطبيق القرار الدولي 1701 وكشف اعتداءات العدو وخروقاته."

وتابع: "إنّ المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بحاجة لمساهمة فاعلة إيجابية من الجميع لإعطاء البلاد والمواطنين الفرصة التي يستحقون. وإزاء كل ذلك فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في ضرورة ضبط الوضع الداخلي ومنع الإخلال بالأمن ومنح البلاد الوقت المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار."

"التقدمي": ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع

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