بالفيديو - بدعوة من "الحزب".. اعتصام على طريق المطار

زعم المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان: "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على "مخرب" مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".