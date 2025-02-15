بالفيديو - بدعوة من "الحزب".. اعتصام على طريق المطار

بدعوة من "الحزب".. اعتصام على طريق المطار
دعا الحزب إلى إعتصام في طريق المطار القديمة استنكاراً للتدخل الاسرائيلي بالسيادة اللبنانية.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/20Mv2Bhj4F
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 15, 2025
بدعوة من "الحزب".. اعتصام على طريق المطار
دعا الحزب إلى إعتصام في طريق المطار القديمة استنكاراً للتدخل الاسرائيلي بالسيادة اللبنانية.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/20Mv2Bhj4F
زعم المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان: "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على "مخرب" مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".
مقدمة نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد: