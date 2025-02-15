النائب حسن فضل الله: إعتداء الجيش على المتظاهرين جاء خلافاً لمسار الإعتصام

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "الاعتداء غير المبرر والمفاجئ الذي نفذته عناصر من الجيش اللبناني على النساء والأطفال المعتصمين بشكل سلمي على طريق المطار، جاء خلافاً لكل المسار الذي سلكه الاعتصام، وهو اعتداء مشبوه يهدف إلى زج الجيش في مواجهة أهله ولذلك، ندعو قيادة الجيش إلى محاسبة من ارتكب هذا الاعتداء المدان والمستنكر حرصاً على الجيش وعلى دوره في حماية السلم الأهلي وكي لا يتحول إلى أداة قمعية تسقط أمام ارادة شعبنا ويفقد الاجماع الوطني حوله".