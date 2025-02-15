الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

النائب حسن فضل الله: إعتداء الجيش على المتظاهرين جاء خلافاً لمسار الإعتصام

2025-02-15 | 11:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب حسن فضل الله: إعتداء الجيش على المتظاهرين جاء خلافاً لمسار الإعتصام
النائب حسن فضل الله: إعتداء الجيش على المتظاهرين جاء خلافاً لمسار الإعتصام

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "الاعتداء غير المبرر والمفاجئ الذي نفذته عناصر من الجيش اللبناني على النساء والأطفال المعتصمين بشكل سلمي على طريق المطار، جاء خلافاً لكل المسار الذي سلكه الاعتصام، وهو اعتداء مشبوه يهدف إلى زج الجيش في مواجهة أهله ولذلك، ندعو قيادة الجيش إلى محاسبة من ارتكب هذا الاعتداء المدان والمستنكر حرصاً على الجيش وعلى دوره في حماية السلم الأهلي وكي لا يتحول إلى أداة قمعية تسقط أمام ارادة شعبنا ويفقد الاجماع الوطني حوله".

وأضاف فضل الله: "لقد كان حرياً بمجلس الدفاع الأعلى والحكومة عقد اجتماعات فورية لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها لمنع العدو الاسرائيلي من فرض إملاءاته على المطار، ومن استمرار احتلاله للأرض اللبنانية واتخاذ قرار وطني بإرسال المغاوير والقوة الضاربة في الجيش إلى الحدود لبسط سلطة الدولة في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي يحتل الأرض ينتهك السياد، بدل الاستنفار السياسي والاعلامي وإطلاق التصاريح وتهديد المواطنين بإجراءات أمنية لا يمكن أن تخيف أصحاب الحق، ومحاولة الاستقواء على اعتصام سلمي على طريق المطار، تدرك هذه السلطة أن من دعا إليه هو من أشد الأفرقاء حرصاً على الاستقرار والسلم الأهلي وأكثر من بعض من في هذه السلطة نفسها".
النائب حسن فضل الله: إعتداء الجيش على المتظاهرين جاء خلافاً لمسار الإعتصام

محليات

حسن فضل الله

حسن فضل الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام الآليات كافّة باستثناء الشاحنات
بعد اتهامها عناصر "فوضوية".. قناة المنار تحذف الخبر

اقرأ ايضا في محليات

ادرعي: إستهدفنا عنصرًا في وحدة حزب الله الجوية
13:41

ادرعي: إستهدفنا عنصرًا في وحدة حزب الله الجوية

زعم المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان: "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على "مخرب" مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".

13:41

ادرعي: إستهدفنا عنصرًا في وحدة حزب الله الجوية

زعم المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان: "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على "مخرب" مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".

"عصابات مارقة" على طريق المطار
Play
13:15
Play

"عصابات مارقة" على طريق المطار

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد:

13:15

"عصابات مارقة" على طريق المطار

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025