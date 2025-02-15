بالفيديو: الرينغ سالكة.. وسليم سلام "مقطوعة"

🚨 بعد فتح طريق الرينغ.. شبان يقطعون طريق سليم سلام في مشهد يتكرر لليوم الثالث على التوالي #لبنان pic.twitter.com/ioN69e9Sxv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 15, 2025
🚨 بعد فتح طريق الرينغ.. شبان يقطعون طريق سليم سلام في مشهد يتكرر لليوم الثالث على التوالي #لبنان pic.twitter.com/ioN69e9Sxv
علّق النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على إكس: "ردة الفعل على ما يحصل في طريق المطار الدولي يجب ان لا تكون بالمطالبة بفتح مطارات أُخرى حاليا ،على أهميتها وضرورتها في مرحلة لاحقة،بل بالإصرار على تثبيت منطق المؤسسات والأمن واسترجاع الدولة اللبنانية نفوذها وقبضتها عبر تأمين حماية كاملة وشاملة لطريق المطار ومطارنا الدولي، لا تراجع ولا تفاوض على هيبة الدولة".
أصدر حزب الله البيان التالي: