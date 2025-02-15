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محليات

بالفيديو: قطع طرقات.. هكذا بدا المشهد ليلاً في بيروت

2025-02-15 | 16:01
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بالفيديو: قطع طرقات.. هكذا بدا المشهد ليلاً في بيروت
بالفيديو: قطع طرقات.. هكذا بدا المشهد ليلاً في بيروت

وثق المواطنون في العاصمة بيروت مشاهد لقطع الطرقات في عدد من المناطق، لا سيما في منطقة سليم سلام وعلى جسر الرينغ. وقد تدخل الجيش اللبناني لفتح الطرقات، بعد أن شهدت بعض المناطق موجة إغلاق بالاطارات المشتعلة لليوم الثالث على التوالي. ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي وقعت على طريق المطار بين مناصري حزب الله والجيش اللبناني.

لمشاهدة الفيديو:

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بالفيديو: قطع طرقات.. هكذا بدا المشهد ليلاً في بيروت

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