الوكالة الوطنية: قوات العدو الاسرائيلي تقوم بشق طريق في حرج سدانة في شمال كفرشوبا في اتجاه كفرحمام والهباري

علّق النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على إكس: "ردة الفعل على ما يحصل في طريق المطار الدولي يجب ان لا تكون بالمطالبة بفتح مطارات أُخرى حاليا ،على أهميتها وضرورتها في مرحلة لاحقة،بل بالإصرار على تثبيت منطق المؤسسات والأمن واسترجاع الدولة اللبنانية نفوذها وقبضتها عبر تأمين حماية كاملة وشاملة لطريق المطار ومطارنا الدولي، لا تراجع ولا تفاوض على هيبة الدولة".
أصدر حزب الله البيان التالي:
أقامت حركة أمل احتفالاً تأبينياً لمناسبة الذكرى السنوية لشهيدها قاسم برو وشهداء بلدة الشرقية، في حسينية البلدة، في حضور النائب هاني قبيسي، عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان، وشخصيات واهالي.