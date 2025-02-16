لحظة اطلاق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الصحفيين في حولا (فيديو)

لحظة اطلاق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الصحفيين في حولا #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9NxOj62uAY
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2025
لحظة اطلاق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الصحفيين في حولا #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9NxOj62uAY
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري على عدة مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان والتي تم رصد أنشطة لحزب الله داخلها".
أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أن الحزب سعى لتنظيم المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن "الثنائي الوطني" كان له دور أساسي في انتخاب الرئيس وإتمام تشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها استحقاق دستوري ضروري.