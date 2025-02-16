لحظة اطلاق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الصحفيين في حولا (فيديو)

أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أن الحزب سعى لتنظيم المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن "الثنائي الوطني" كان له دور أساسي في انتخاب الرئيس وإتمام تشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها استحقاق دستوري ضروري.



