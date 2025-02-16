أكثر من 20 إسرائيلياً دخلوا لبنان!

تسلل أكثر من 20 من المتدينين اليهود المتشددين (الحريديم) إلى الأراضي اللبنانية، وفق إعلام عبري الأحد.







وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "ما يزيد على 20 إسرائيليا من الحريديم تسللوا إلى داخل أراضي لبنان، للوصول إلى قبر حاخام يوجد على الحدود المشتركة".

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على 8 منهم فقط، بينما حاولوا الوصول إلى قبر الحاخام "راشي" المجاور لمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على "الخط الأزرق" المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.



ووجهت الشرطة هؤلاء الحريديم إلى مركز شرطة مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل للاستجواب.



ووفق الصحيفة، قام المتسللون بترميم قبر الحاخام، وحاولوا تحويله إلى مكان للصلاة والتعبد.